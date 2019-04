Parkpickerl in Döbling: Start für Beantragung

Rund 70.000 Bewohner und 29.000 Pkw zählt der 19. Bezirk. Ab 1. Juli gilt für die Döblinger auch die flächendeckende Kurzparkzone, in der Hoffnung so das Problem mit stark verparkten Straßen in den Griff zu bekommen. Döblinger, die in der Kurzparkzone, außerhalb der Geschäftsstraßen, unbegrenzt parken wollen, müssen ab 1. Mai das Parkpickerl beantragen. Online kann das unter www.parkpickerl.wien.at, persönlich im Bezirksamt erledigt werden.