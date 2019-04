Petzner im Halbfinale, Görgl zeigte viel Haut

Eigentlich ist Stefan Petzner kein Freund der Jury, doch am Freitagabend ging der „Dancing Star“ sogar auf Tuchfühlung mit Juror Dirk Heidemann , bevor er bei der Samba mit einer aufblasbaren Schwimmpalme auf die Bühne kam und für ihn sensationelle zwölf Punkte bekam. Sehr sexy in einem äußerst freizügigen Dress zeigte Lizz Görgl viel Haut. Ausgeschieden sind Virginia Ernst und Alexandra Scheriau. „Es war die beste Zeit bis jetzt in meinem Leben. Ich werde viel mitnehmen“, erklärte Ernst nach ihrem Aus. krone.tv war im „Ballroom“ mit dabei - was Karina Sarkissova zu Petzners Weiterkommen sagt, sehen Sie im Video oben!