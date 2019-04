Stelzer will mit Südböhmen über Temelin reden

Stelzer spricht mit südböhmischer Delegation

Und Stelzer knüpft an die aktuelle „Krone“-Berichterstattung über die anstehende Verlängerung der Betriebsgenehmigung in Temelin an, wo es weiterhin Sicherheitsdefizite gibt und Alterserscheinungen sichtbar werden: „Ich werde auch den Besuch einer südböhmischen Delegation im Mai nutzen, um auf diese Problematik hinweisen.“ Am 16. und 17. Mai finden nämlich gemeinsame Feierlichkeiten in Linz zum Jubiläum „30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs“ statt.