„Passwort läuft ab“: Wechsel eigentlich sinnlos

Viele Mitarbeiter nehmen beim erzwungenen Passwortwechsel nur geringfügige Änderungen am vorigen Passwort vor. In vielen Fällen kursieren somit sehr ähnliche Passwörter für einen Mitarbeiter, die für Cyberkriminelle leicht zu knacken sind. Ein weiteres Problem: Oft vergessen Mitarbeiter beim Wechsel ihr Passwort - und brauchen dann erst wieder die Hilfe der IT.