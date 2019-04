Kanadas Premier packt nach Überschwemmungen mit an

Angesichts schwerer Überschwemmungen im Osten Kanadas hat Regierungschef Justin Trudeau in Gummistiefeln und mit hochgekrempelten Ärmeln beim Befüllen von Sandsäcken geholfen. Er packte am Mittwoch in der schwer betroffenen Stadt Gatineau mit an, wo zwei Flüsse über ihre Ufer getreten waren und Dutzende Häuser unter Wasser gesetzt hatten.