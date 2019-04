SOS-Kinderdorf feiert 70-jähriges Jubiläum

Alles nahm heute vor 70 Jahren seinen Lauf. Ein Freundeskreis, welcher sich rund um den Medizinstudenten Herrmann Gmeiner gebildet hatte, gründete den Verein „Societas Socialis“ - kurz SOS. Trotz bitterer Armut und Not nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Projekt für Kriegswaisen tatkräftig unterstützt und noch im selben Jahr wurde das erste SOS-Familienhaus in Imst errichtet. Vor dem Landesmuseum kamen gestern Nachmittag zu diesem Anlass Freunde, Förderer und Partner zu einer Feierstunde und historischen Reise zusammen. Die Organisation, welche in Tirol ihre Anfänge nahm, ist inzwischen in 135 Ländern auf der ganzen Welt aktiv.