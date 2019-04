BVB-„Juwel“ im Visier! Zahlt Zidane Rekord-Ablöse?

Für den Flügelflitzer wird Real Madrid tief in die Tasche greifen müssen. Sanchos Marktwert liegt derzeit bei 80 Millionen Euro. Der 19-Jährige, der in Dortmund einen Vertrag bis 2022 besitzt, wird von zahlreichen Topklubs gejagt. Kein Wunder, denn Sancho erzielte in 39 Pflichtspielen in dieser Saison zwölf Tore und lieferte 18 Assists.