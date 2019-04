Raubzüge in Wien: Wer kennt diesen Burschen (17)?

Wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Donnerstag berichtete, schlug der mutmaßliche Täter am 23. Dezember gegen 20 Uhr offenbar das erste Mal zu, bedrohte am Liesinger Platz im gleichnamigen Bezirk sein Opfer und konnte Bargeld erbeuten. Am 19. Jänner ging der Verdächtige gemeinsam mit zwei Komplizen ein weiteres Mal auf Raubzug. Diesmal überfiel das Trio gegen 18.45 Uhr drei Opfer, stahl Bargeld und konnte auch Kopfhörer erbeuten.