Viertelfinale! Thiem avanciert zum Partycrasher

„Ich bin echt zufrieden mit der Leistung“

„Das war ein gutes Match. Ich bin sehr fokussiert und wach hineingegangen, ich bin echt zufrieden mit der Leistung. Der erste Satz war eng, der Schlüssel war das letzte Game, dann ist es für mich immer besser geworden“, freute sich Thiem nach dem gelungenen Auftritt. Seine möglichen Viertelfinal-Gegner Paire und Pella seien derzeit in starker Verfassung. „Sie sind beide in Topform. Paire hat gerade seinen zweiten Titel geholt, Pella spielt auch schon das ganze Jahr richtig gut. Ich kenne beide gut, es wird sehr schwierig. Im Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr“, so Thiem.