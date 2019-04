Fast 65.000 BMW wurden bei Magna in Graz gebaut

„Platzmangel“ in München

Nun ist BMW mit dem 5er und dem Z4 wieder ein Vertragspartner der Grazer. Mit ein Grund für die Auslagerung dürfte auch der „Platzmangel“ in München sein: Mit der „Produktion mitten in einer Millionenstadt“, wie es bei der Werksführung hieß, stieß man rasch an die Kapazitätsgrenzen. Auf rund 500.000 Quadratmeter Grundfläche werden etwa 95 Prozent der Gebäudeflächen genutzt.