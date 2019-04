Cloud-Boom lässt Microsofts Kassen klingeln

Immenses Wachstum im Cloud-Geschäft

Der Trend zur Cloud dauert an, da die Unternehmen dadurch auf eigene, teure Rechenzentren verzichten können und Cloud-Softwareanwendungen mehr Flexibilität versprechen. Microsoft arbeitet bei der Cloud etwa mit Volkswagen zusammen. Allerdings ging der Umsatz der Azure-Sparte im dritten Quartal mit einem Plus von 73 Prozent nicht mehr ganz so stark nach oben wie in den drei Monaten davor, als es zu 76 Prozent reichte. Doch werde Azure im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar erreichen - ein Wachstum von 75 Prozent, schätzte Experte Eberle.