Mehrere Diebstähle in einem Seniorenhaus geklärt

Die Polizeiinspektion Eben konnte am Mittwoch den Täter mehrerer Diebstähle in einem Seniorenwohnhaus im Bezirk St. Johann, in Hüttau, ausfindig machen. Nachdem in den letzten Wochen mehrere Bargeldbeträge im vierstelligen Bereich verschwanden, wurde dem dreisten Dieb eine Falle gestellt. Im Zuge der Überwachung konnte ein Mitarbeiter des Seniorenwohnhauses ausgeforscht werden. Er hatte Zugang zu den Tresorschlüsseln der Bewohner. Der Verdächtige wurde wegen gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen und in die Justizanstalt Puch Urstein überstellt.