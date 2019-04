Weiß-Lob für neue Betreiber des Welas-Park

Er ließ sich eine Mehlspeise schmecken, lauschte der Ansprache von Welas-Betreiber Christian Harisch, um dann mit Harisch und dessen Geschäftspartner, Stefan Rutter, das rote Eröffnungsband durchzuschneiden: Gerhard Weiß. Der 79-Jährige hatte ja seine drei Einkaufszentren, das Taborland in Steyr, den Welas-Park und das Pro-Kaufland in Linz, an das Duo verkauft. „Mich erfüllt es mit Freude, zu sehen, was daraus geworden ist“, war der Ex-Unternehmer happy und meinte in Richtung Harisch und Rutter: „Das haben sie gut gemacht.“