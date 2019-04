NHL-Thriller! Titelverteidiger Washington out

Die Capitals, die im Vorjahr noch erstmals den Stanley Cup gestemmt hatten, hatten sich seit 2013 nicht mehr in der ersten Play-off-Runde verabschiedet. „Wir haben nicht so gespielt, wie wir es in entscheidenden Momenten eigentlich können“, meinte Owetschkin. „Es ist enttäuschend und frustrierend, besonders nach dem, was wir in der vergangenen Saison erlebt haben.“