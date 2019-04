Ylva aus Villach ist Mode für starke Frauen

Die Hündin heißt jetzt zwar Sura - das bedeutet „neues Leben“, doch der Begriff Ylva ging Lečnik nicht aus dem Kopf, also übernahm sie ihn für ihr Modelabel. Denn so stark und frei wie Wölfinnen sind auch jene Frauen, die die Zielgruppe des Modelabels bilden: „Freiheit, Weiblichkeit, Sportlichkeit und die Liebe zur Natur und zu Tieren ist das, was Ylva ausmacht.“, erläutert Lečnik.