Schieder: „Bin gegen jede Koalition mit der FPÖ“

Andreas Schieder, der SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, hat sich strikt gegen jede Koalition mit der FPÖ ausgesprochen. Auch die derzeitige Zusammenarbeit seiner Partei mit den Freiheitlichen im Burgenland und in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz habe er immer schon abgelehnt, sagte er am Mittwoch in der „ZiB 2“. Und fügte hinzu: „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen, das Gefährlichste ist die Bundesebene, aber ich finde es auch auf jeder anderen Ebene nicht richtig, mit der FPÖ zu koalieren.“