Nach Mussolini-Banner: Lazio zieht ins Finale ein

Lazio Rom ist am Mittwochabend als erster Club ins Finale des italienischen Fußball-Cups eingezogen. Die Römer besiegten AC Milan nach einem torlosen Remis in der ersten Partie im Auswärtsrückspiel knapp mit 1:0. Zum Matchwinner avancierte Joaquin Correa, der in der 58. Minute aus spitzem Winkel traf. Vor dem Spiel rollten die Lazio-Fans einen Banner für den faschischtischen Diktator Benito Mussolini in der Mailänder Innenstadt aus.