Aich/Dob feiert zweiten Meistertitel in Folge

Der Favorit Aich/Dob hat sich zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2013 und 2018 zum österreichischen Volleyball-Meister gekrönt. Am Mittwoch feierten die Kärntner einen 3:0-(27,21,20)-Heimsieg über Waldviertel und setzten sich in der „best of seven“-Finalserie mit 4:1 durch.