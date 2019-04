Mit mehr als ein Promille in Plakatwand geprallt

MIt mehr als ein Promille Alkohol im Blut hat Mittwochnachmittag ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk Spittal/Drau einen Autounfall verursacht. Er kam in Feld am See von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne, eine Plakatwand und einen Telefonverteiler.