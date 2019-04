Erst um drei Uhr nachts war der Deal im Trockenen

Doch Forcher gibt zu bedenken: „Die Forderungen im Arbeitsrecht haben wir noch nicht durchgebracht. Wir verlieren diese aber nicht aus dem Blickfeld.“ Es mussten demnach Abstriche bei höheren Zuschlägen für die 11. und 12. Arbeitsstunde sowie eine leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche gemacht werden. Forcher: „Das behalten wir im Visier. Bis dahin hoffen wir auf eine Lösung direkt in den Betrieben vor Ort. Denn die Beschäftigten in den Banken werden immer weniger und durch Automaten ersetzt. Doch die Arbeit verdichtet sich. In den letzten zehn Jahren wurden 5000 Angestellte abgebaut.“