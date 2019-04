Kein einziger Polizist mehr als im Jahr 2018

Die Wirklichkeit sieht freilich ganz anders aus: 24 Polizeischüler wurden mit 1. Februar 2019 ausgemustert, sie können nach Vollendung ihrer Ausbildung dann ab 1. Juni in den aktiven Dienst eintreten. Exakt gleich viele Beamte gehen allerdings bis zu diesem Zeitpunkt in Pension. Ein klassisches Nullsummenspiel also im ersten Halbjahr 2019.