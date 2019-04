Wird Salzburg schon am Sonntag Meister?

Red Bull Salzburg könnte bereits am Sonntag zum sechsten Mal in Serie als österreichischer Fußball-Meister feststehen. Die Salzburger drehten am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen den WAC, siegten nach 0:1-Rückstand dank später Tore noch mit 3:1. Weil der erste Verfolger LASK zu Hause gegen Sturm Graz mit 1:2 verlor, wuchs der Vorsprung fünf Runden vor Schluss auf zwölf Zähler an.