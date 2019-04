Rasierklingen gestohlen: Nun Jagd auf Ladendiebe

Die zwei Unbekannten haben nur in BIPA-Filialen zugeschlagen. Erst in Villach, dann in Feistritz/Drau und und zuletzt in Spittal. Sie hatten es nur auf Rasierklingen der Marke „Gilette“ abgesehen. Da die Diebstähle erst nachträglich bemerkt worden sind, kann keine genaue Tatzeit festgelegt werden..