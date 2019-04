178 Prozent Differenz beim Motorrad-Pickerl

Werkstätten in Wels am teuersten

Die teuersten Werkstätten gibt’s in Wels, hier werden durchschnittlich 40,37 Euro fürs Pickerl verlangt. Auch bei den Mechaniker-Stunden zahlt man in der Messestadt am meisten: Für eine Stunde blättert man stolze 136,80 Euro auf den Tisch! Zum Vergleich: Der billigste Anbieter ist in Feldkirchen/Mattighofen, hier zahlt man für die gleiche Leistung 50 Euro. Hier geht´s zum Test.