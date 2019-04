Österreichs Traum bei der Tischtennis-WM geplatzt!

Für Österreich sind die Tischtennis-Weltmeisterschaften in Budapest bereits beendet. Als letzter ÖTTV-Spieler schied am späten Mittwoch Nachmittag Daniel Habesohn im Herren-Einzel in der Runde der letzten 32 aus. Er verlor gegen den Südkoreaner An Jaehyen mit 2:4 Sätzen. Beim 12:10, 6:11, 8:11, 14:12, 3:11, 4:11 war Habesohn am Ende chancenlos.