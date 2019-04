Klage wegen Plakate über „giftspritzende Bauern“

„Mitglieder werden verunglimpft“

Diese schlagen zurück. In einem Brief der Landwirtschaftskammer wird das Entfernen der Plakate verlangt, damit man von rechtlichen Schritten absehe. Der Bauernbund (eine VP-Teilorganisation) hat in der Vorwoche bereits eine Unterlassungsklage eingebracht: „Wir wollen es nicht hinnehmen, dass unsere Mitglieder als Giftspritzer verunglimpft werden“, sagt Sprecher Alexander Macek.