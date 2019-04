70-Jährige fünf Tage nach Unfall in Mühlbachl tot

Abbiegevorgang als Auslöser

Was war passiert? Ein 82-Jähriger lenkte sein Auto in Richtung Norden und führte auf dem Beifahrersitz seine 77-jährige Ehefrau mit. Er beabsichtigte nach links abzubiegen. Hinter ihm lenkte eine 28-Jährige ihren Pkw in die selbe Richtung. Aufgrund des beabsichtigten Abbiegevorganges des Vorderfahrzeuges bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein 41-Jähriger, der hinter der 28-Jährigen fuhr und im Fahrzeug noch drei weitere Personen mitführte, prallte aus unbekannter Ursache in das Heck der 28-Jährigen, wobei deren Pkw auf den Pkw des 82-Jährigen geschoben wurde. Eine 70-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug des 41-Jährigen ist in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Zur genauen Todesursache wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.