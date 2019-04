Kind (8) von Kleinbus erfasst - Lebensgefahr!

Ein Achtjähriger ist am Mittwochnachmittag im niederösterreichischen Baden von einem Kleinbus erfasst worden. Der Bub wurde unter Reanimation an den Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ übergeben, sagte Sonja Kellner vom Roten Kreuz. Mit dem Helikopter wurde der Verletzte in das SMZ Ost nach Wien geflogen. Das Kind befand sich am Abend in Lebensgefahr.