Experten diskutieren

Sie beleuchteten mögliche Ansätze, um erschwinglichere Preise zu erzielen. Lars Luderer, GF der GOLDBECK GmbH Bielefeld,gab Einblicke in die Welt des Systembaus. Das Unternehmen bietet eine industrielle Serienproduktion als Kernkompetenz. Die einzelnen Elemente sind flexibel aufeinander abgestimmt und gewähren ein hohes Maß an planerischer Freiheit. „Wir bieten unseren Klienten ein im Preis inbegriffenes Gebäudemanagement und begleiten sie ein Jahr nach der Fertigstellung. Zusätzlich werden sie wöchentlich über die Entwicklungenam Laufenden gehalten“, so Luderer.