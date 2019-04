Lazaro: „Enttäuscht, dass ich nicht im Kader war“

In dieser Saison verpasste ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro (23) nur drei von 30 Spielen seines Klubs Hertha BSC. In den 27 Begegnungen war er in der Startelf der Berliner (zwei Tore, fünf Vorlagen). Aber am Wochenende stand Lazaro erstmals nicht im Kader, obwohl er gesund war. Noch-Hertha-Trainer Pal Dardai sprach von einer „Denkpause“ für den österreichischen Nationalspieler.