Lieferdrohnen: Google hat offiziell Starterlaubnis

Wing erhielt nun die Erlaubnis von der US-Luftfahrtbehörde. Die Google-Tochter testet ihre Drohnen in den Vereinigten Staaten, in Australien und in Finnland. In Australien erhielt sie erst Anfang April die Erlaubnis für regelmäßige Lieferungen im Norden der Hauptstadt Canberra. Vorausgegangen war eine 18-monatige Testphase.