Straßenlärm: 120.000 Grazer leiden darunter

Verkehrslärm macht krank. In der steirischen Hauptstadt sind 120.000 Menschen einer zu hohen Lärmbelastung durch den Kfz-Verkehr ausgesetzt, also ein großer Teil der Bevölkerung. Der VCÖ fordert eine Verkehrsberuhigung und eine stärkere Förderung von „leiser Mobilität“, also Zu-Fuß-Gehen und Radfahren.