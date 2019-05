Spiele-Tipps: Mittendrin im „Game of Thrones“

„Game of Thrones: Winter is Coming“ (Browserspiel, 2019)

Noch ein Browser-Spiel im „Game of Thrones“-Universum ist das heuer erschienene „Game of Thrones: Winter is Coming“. Spielerisch und - lassen Sie sich vom vorgerenderten Trailer nicht täuschen - optisch auf das Nötigste beschränkt, gründet man hier ein eigenes Adelshaus, baut eine Burg und schlägt große Schlachten - inklusive bekannter Charaktere. Wer mag, kann kostenlos hineinschnuppern.