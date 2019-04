Neuer Landesjägermeister pirscht sich an Amt heran

„Krone“: Sie sind Landwirt in Molln. Beziehen Sie nun ein Büro im Schloss Hohenbrunn, dem Sitz des Jagdverbands?

Herbert Sieghartsleitner: Ich werde voraussichtlich zwei Tage in St. Florian sein und die restliche Zeit von Molln aus arbeiten. Meine Familie hat mir die Unterstützung in der Landwirtschaft zugesagt.