Spanischer Supercup bald in Saudi-Arabien?

Der spanische Fußball-Verband (RFEF) erwägt eine Austragung des nationalen Supercups in Saudi-Arabien. „Saudi-Arabien ist eine Option“, sagte RFEF-Präsident Luis Rubiales vor Journalisten am Mittwoch in Madrid. Medienberichte, wonach der Verband vom künftigen Ausrichter der „Supercopa“ 180 Millionen Euro für ein Sechsjahrespaket verlangen wird, wollte Rubiales nicht kommentieren.