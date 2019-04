„Wetten, dass..?“-Erfinder Elstner hat Parkinson

Beeinträchtigungen des Gedächtnisses oder Schluckbeschwerden habe er bislang nicht, so Elstner. „Doch wenn ich heute Morgen meine Pille nicht genommen hätte, würde ich jetzt mehr zittern. Wenn ich eine nehme, dann hält es wieder ein paar Stunden. Ich hoffe, dass das noch ein paar Jährchen so geht.“ Hin und wieder verspüre er Muskel-, Nacken- und Rückenschmerzen. „Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken“, so Elstner, der neben „Wetten, dass..?“ auch als Moderator von Sendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“ und „Montagsmaler“ einem Millionenpublikum bekannt wurde.