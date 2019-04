Arbeiter stiehlt Werkzeug im Wert von 30.000

Gestohlene Ware im Spind

Dienstag um 3.30 Uhr erschien er zur Arbeit und fuhr den elektrisch beheizten Alu-Schmelzofen hoch, der zweieinhalb Stunden später einsatzbereit war. Was der 52-Jährige in der Zwischenzeit tat, stellte die Polizei kurz nach sechs Uhr bei einer Kontrolle fest. In der Jausentasche und im Spind befanden sich 50 Fräsbohrer, die aus dem Lager gestohlen worden waren.