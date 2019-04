Europas größte Wasserfälle entdecken

Krimmler Wasserfälle

An die 400.000 Besucher zieht das phänomenale Naturschauspiel jährlich in seinen Bann! Die Gäste kommen aus aller Herren Länder, um die höchsten Wasserfälle in Europa und die fünftgrößten Wasserfälle der Welt zu bestaunen. Ausgangspunkt einer Besichtigung dieses gigantischen Naturschauspiels sind die modernen WasserWunderWelten. Das innovative Erlebniszentrum überrascht mit einer grandiosen Panoramaterrasse, einer WasserWunderBar, einem lustigen Außenbereich für Kinder und einer österreichweit einzigartigen Projektionsshow, dem Aquaszenarium: Damit geben sich Besucher in eine multimediale Reise unter Wasser. Die überdimensionalen Projektionen auf den Wänden und am Boden werden zu einer interaktiven Erlebnisreise. Genießen Sie einen Erlebnistag für große und kleine Abenteurer.