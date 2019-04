Mit 500-€-Trick abkassiert

Im alltäglichen Zahlungsverkehr war und ist der 500-Euro-Schein selten gesehen. Nun steht er im Fokus, weil die Nationalbank - wie berichtet - am Freitag die letzten dieser Serie ausgibt. Kriminelle lassen sich von alledem nicht beirren. Derzeit setzen die Täter beim Geldwechselbetrug verstärkt auf den 500-€-Schein. Ihr Unwesen treiben sie im Burgenland sowie in der Steiermark und Niederösterreich. Ihre Masche ist überall dieselbe: Egal, in welchem Geschäft die vermeintlichen Kunden an der Kassa stehen, wollen sie immer einen kostengünstigen Artikel mit einem 500-Euro-Schein bezahlen.