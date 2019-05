Diese Stars sind verrückt nach „Game of Thrones“

In ihren Träumen sitzt Sängerin Mariah Carey am Ende selbst am Eisernen Thron. Im roten Miederkostüm und Netzstrümpfen, versteht sich. Auch Sängerin Madonna kann sich mit der Kultserie „Game of Thrones“ identifizieren. Sie liebt es, sich als Drachenmutter Daenerys Tagaryan zu verkleiden.