Star-Keeper Lundqvist führt Schweden bei WM an

Schweden geht mit einer hochkarätigen Mannschaft auf den WM-Hattrick los. Teamchef Rikard Grönberg hat für die Weltmeisterschaft ab 10. Mai in der Slowakei die Zusage von 14 NHL-Spielern, sechs davon waren beim Titelgewinn im Vorjahr in Dänemark dabei. Angeführt wird die Auswahl vom mittlerweile 37-jährigen Startorhüter Henrik Lundqvist von den New York Rangers.