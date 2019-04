Überfall auf Wettlokal in Salzburg ist nun geklärt

Es war ein Quartett, dass in den frühen Morgenstunden des 13. April vier junge Männer in das Lokal stürmten, die Angestellte (21) mit einer Pistole bedrohten und Bargeld forderten. Die verängstigte Serbin händigte dem Quartett knapp 1000 Euro aus. Die vier flüchteten. Einem Zeugen gelang es aber einen der Männer, einen 19-jährigen Einheimischen, zu überwältigen und festzuhalten bis die Polizei eintraf. Dank der Aussagen des jungen Mannes und weiterer Hinweise konnten nun auch seine Komplizen, ein 20-jähriger Salzburger sowie zwei 14 und 18 Jahre alte Russen, gefasst werden. Die vier sitzen in Puch ein.