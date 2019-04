Wiens ältestes Spielwarengeschäft schließt

Selbst Großhändler haben es schwer

Gegründet wurde das Traditionsgeschäft von Carl Hilpert im Jahr 1872, Alexander Hilpert führte es in dritter Generation. Doch nicht nur die Kleinbetriebe kämpfen gegen die Konkurrenz aus dem Online-Handel ums Überleben. Auch der US-Spielwarenhändler Toys‘R‘Us war 2018 in die Pleite geschlittert. Die Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einschließlich der Online-Shops wurden vom irischen Branchenriesen Smyths Toys übernommen.