Busfahrer (49) täuschte Überfall in Innsbruck vor

Offenbar alles frei erfunden

Der Busfahrer hatte ursprünglich zudem erklärt, dass er eine Stunde lang in dem engen WC verharren musste, ehe er befreit wurde. Zuvor hätten ihm die Täter mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Der 49-Jährige hatte am 22. Februar Eishockeyfans aus Villach nach Innsbruck chauffiert, wo am Abend die Teams aus den beiden Städten im Rahmen der EBEL-Meisterschaft aufeinandertrafen.