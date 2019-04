Sex mit bösen Folgen

Der richtige Schutz

Erste Anzeichen sind meist Jucken, Brennen im Genitalbereich und/oder After, Bläschen sowie andere auffällige Hautveränderungen, Beschwerden beim Wasserlassen, Ausfluss, lange andauernde Schmerzen in Unterbauch, Penis, Hoden bzw. Scheide, manchmal Fieber, geschwollene Lymphknoten, Ausschlag. „Das einfachste und wichtigste Mittel zur Vorbeugung ist das Kondom. Durch dessen Verwendung lässt sich das Risiko einer Ansteckung mit diversen Keimen erheblich reduzieren, wenn auch nicht hundertprozentig ausschließen“, erklärt Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Strohal, Vorstand Abteilung für Dermatologie und Venerologie, LKH Feldkirch. Die Herpes-genitalis-Bläschen oder Feigwarzen befinden sich nämlich oft an Körperstellen, die durch „den Gummi“ nicht abgedeckt werden bzw. kann die Übertragung in jenen Phasen stattfinden, in denen Symptome nicht sichtbar sind. Gegen einige Krankheiten wie Hepatitis B oder HPV stehen Schutzimpfungen zur Verfügung.