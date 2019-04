Digitaler Stress für die Augen

Etwa zwei Stunden täglich sollten Kinder im Freien aktiv sein und idealerweise nicht mehr als eine Stunde ins Handy oder auf den PC starren. Denn so „verlernt“ das Auge, in die Ferne zu sehen. Auch mangelndes Tageslicht und das Blaulicht des Bildschirms schaden den Sehwerkzeugen. Kurzsichtigkeit ist irreversibel. Kinder mit hoher Myopie können später schwerwiegende Augenerkrankungen erleiden, wie z. B. grüner Star oder Netzhautablösung. „Es ist wichtig, Eltern auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Aber das allein reicht nicht“, warnt Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister der Augenoptiker/Optometristen. „Mittlerweile ist unter den Kindern die Kurzsichtigkeit zur Norm geworden.“ Vor allem in Teilen Asiens steigt die Zahl der Kurzsichtigen rasant (80 bis 90 Prozent der Jugendlichen). In Europa ist bereits jeder zweite junge Mensch betroffen.