Petzner empört über Attacke von Balázs Ekker

Finale am 10. Mai

In der letzten Sendung mussten Peter Hackmair und Julia Burghardt die Show verlassen. In der sechsten Sendung am Freitag um 20.15 Uhr in ORF eins betreten damit noch fünf Paare den Tanzsaal. Das sind: Virginia Ernst und Alexandra Scheriau, Stefan Petzner und Roswitha Wieland, Nicole Wesner und Dimitar Stefanin, Michael Schottenberg und Conny Kreuter sowie Lizz Görgl und Thomas Kraml. Das Finale findet am 10. Mai statt.