Amadeus Awards: EAV und Josh. Gewinner des Abends

Christina Stürmer, Wanda, Bilderbuch oder Seiler und Speer - in den vergangenen Jahren dominierten beim Amadeus die Mehrfachsieger. Doch die große Phalanx ist durchbrochen, und die Verleihung am Donnerstagabend im Wiener Volkstheater ging so bunt wie nie zuvor über die Bühne, was auch ein gutes Zeichen für eine lebendige und vielfältige heimische Musikszene ist.