Emily Ratajkowski im sexy Kostüm

Für uns mag Ostern schon ein paar Tage her sein, für Emily Ratajkovski ist Ostern ewig. Auf Instagram erklärte die umwerfende Beauty, dass sie dem „immerwährenden Ostervibe“ verfallen sei, und zeigt dies mit äußerst ansehnlichen Fotos von sich in Dessous und mit langen schwarzen Hasenohren am Kopf.