Sensationscomeback: Lorant soll FC Hallein retten

„Es wird schwierig, aber der Werner kann das und war auch sofort Feuer und Flamme“, meinte König. Schon am Donnerstag leitet Lorant, der unweit der Salzburger Grenze in Waging am See in Bayern wohnt, die erste Trainingseinheit. Am Freitag (19) sitzt er beim Heimspiel gegen Schwarzach erstmals auf der Bank.